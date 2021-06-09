Фелисьяно Лопес — Алексей Попырин: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Германии

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Штутгарте Фелисьяно Лопес — Алексей Попырин.



Ставка: победа Попырина в 1-м сете с форой (+1.5) за 1.43.



«Лопес уже третий год подряд заканчивает карьеру, но никак не может принять окончательное решение. Испанец является действующим директором «Мастерса» в Мадриде и теперь стремится занять должность в ATP. При этом Фелисьяно много времени проводит и в туре, однако результаты теннисиста оставляют желать лучшего. Лопес по-прежнему с запасом держится в топ-100, однако большинство важных побед испанец добыл ещё до карантина на траве.



Лопес не лучшим образом двигается по корту, допускает много ошибок в вязкой игре, но по-прежнему выделяется убийственной подачей. Фелисьяно опасен на быстрых покрытиях, так как уверенно орудует резаными ударами и после успешной подачи/прострела выбегает к сетке, где способен обрабатывать самые сложные мячи. К тому же испанец мастерски читает игру соперников благодаря колоссальному опыту.



Попырин не может похвастаться стремительным прогрессом, но с каждым сезоном теннисист прибавляет. На данный момент 21-летний австралиец уверенно держится в топ-70 и набирается опыта выступлений на высоком уровне. Но пока Алексей не готов начать новый этап в карьере, всё из-за перепадов в игре. Попырин неспособен на одном уровне выступать на дистанции, поэтому регулярно сенсационно проигрывает.



Если раньше Попырин был опасен только на быстрых кортах, то теперь австралиец улучшил результаты и на грунте. Ключевой аспект в игре Алексея — подача. В розыгрышах теннисист действует в сверхатакующей манере, с выходами к сетке.



Лопес невероятным образом отыгрывает на траве. Испанец не только мощно и вариативно подаёт, но и не оставляет соперникам шансов возле сетки. Однако Попырин также обладает пушечной подачей, за счёт которой доминирует на своих геймах. Через несколько месяцев Фелисьяно исполнится 40 лет, поэтому регресс теннисиста закономерен, как и проблемы с концентрацией. Скорее всего, Попырин победит, но матч однозначно будет упорным», — сказал Перканюк.