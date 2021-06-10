Евро-2020: прогноз Ивана Млечного на финалистов чемпионата Европы

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный сделал долгосрочный прогноз на пару финалистов Евро-2020.



Ставка 1: Франция выйдет в финал за 3.20.



Ставка 2: Бельгия выйдет в финал за 3.20.



«Совсем немного остаётся до старта Евро-2020. Уникальный турнир по всем параметрам, начиная с того, что пройдёт он в 2021 году, и заканчивая тем, что у него не будет одной страны-хозяйки, ведь матчи пройдут в 11 европейских странах.



Линия предоставляет несколько интересных рынков, но я предлагаю остановиться на варианте «кто выйдет в финал». В своём прогнозе я пойду от обратного и для начала уберу команды, которые точно не имеют ни единого шанса поднять над головой заветный трофей. Так что сразу у нас отпадают Венгрия, Словакия, Швеция, Шотландия, Чехия, Северная Македония, Австрия, Финляндия, Швейцария, Уэльс и Турция. На этих командах я поставил крест по причине отсутствия должного количества исполнителей, ну и учитывая уровень соперников по группе.



Также, конечно, мы уберём и сборную России вместе со сборной Украины, какими бы мы патриотами с вами ни были, но чудеса обычно бывают на Новый год, а, к сожалению для всех нас, чемпионат Европы стартует в июне. Сенсаций я не жду.



Сборная Италии показала неплохую форму в квалификации к турниру, но соперники по группе были не шибко сильными, поэтому абсолютно непонятно, что команда Роберто Манчини сможет показать на более серьёзном уровне. У сборной Хорватии происходит смена поколений, после финала чемпионата мира в России многие лидеры закончили национальную карьеру, поэтому отталкиваться от былых заслуг смысла я не вижу.



В сборную Португалии, как в триумфатора прошлого Евро, тоже не особо верится, ведь команда очень зависима от Криштиану Роналду, а он в последнее время всё реже выдает мощные матчи. Конечно, есть перспективная молодёжь, в том числе и Диогу Жота, но это скорее разговор о будущем, чем о настоящем. Также хочется убрать из списка потенциальных фаворитов и сборную Нидерландов, ведь то поколение, которое будет на этом Евро, мы уже видели и должных успехов, как и стабильности, оно не показывает, точно так же, как и сборная Испании.



Остаются четыре сборные, которые, как по мне, и являются главными фаворитами предстоящего турнира, а именно: Англия, Франция, Бельгия и Германия. Бельгийцы и англичане с лёгкостью выйдут из своих групп с первого места, в то время как французы с немцами находятся в одной, так называемой «группе смерти» вместе со сборной Португалии. И, выбирая из последних двух, триумфаторы последнего ЧМ для меня выглядят предпочтительнее. В сборной Франции собраны абсолютно лучшие футболисты нынешнего поколения, за исключением Карима Бензема, который, похоже, так никогда больше за сборную и не сыграет. Немцы же только нащупывают свою игру после ухода своих главных звёзд.



Я отталкиваюсь от рынка «кто выйдет в финал» с учётом двух вариантов, поэтому остаётся выбрать пару команд из списка: Англия, Бельгия, Франция. И как бы хорошо англичане сейчас ни смотрелись, но многие помнят историю её не слишком успешных выступлений на международных турнирах. Очень сомневаюсь, что и в этот раз что-то поменяется и Англия сможет заполучить трофей, ведь при прекрасном индивидуальном подборе игроков коллективной стабильности уж очень не хватает.



Бельгийское же поколение сейчас одно из самых сильных и в истории своей страны, и на чемпионате Европы вообще. Мне кажется, что именно сейчас тот момент, когда сборная Бельгии готова побороться за трофей, не зря же она является номером один в рейтинге ФИФА. Поэтому мой прогноз на чемпионат Европы — что в финал выйдут сборная Бельгии и сборная Франции», — сказал Млечный.