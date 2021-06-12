Уэльс — Швейцария: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Уэльс — Швейцария.
Ставка: Швейцария не проиграет и тотал меньше 2.5 гола за 1.83.
«Второй матч на Евро вряд ли получится очень зрелищным. Желание не проиграть у обеих команд здесь наверняка будет превалировать над стремлением выиграть.
И те и другие предпочитают играть от соперника и на рожон не лезут. Многое будет зависеть от индивидуального мастерства исполнителей и их эффективности впереди при тех редких опасных моментах, что будут возникать. С одной стороны, и Рэмзи сейчас набрал хороший ход, и Бейл в матчах за сборную играет с удвоенной энергией. С другой — как команда швейцарцы всё-таки чуть лучше организованы и кажутся более цельным коллективом.
К слову сказать, тот факт, что игра пройдёт в Баку при дневной жаре, лишь повышает шансы на то, что игра не получится особо быстрой и интересной».
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