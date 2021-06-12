Дания — Финляндия: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро-2020 в Копенгагене

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Дания – Финляндия.



Ставка: победа Дании всухую за 2.00, победа Дании + тотал меньше 3.5 гола за 1.90.

«Сборная Дании одна из главных тёмных лошадок на Евро – команда хорошо организована, мобильна, строго играет сзади, разнообразно контратакует, опасна на стандартах, ну и в конце концов один из лучших вратарей на турнире играет именно за датчан.



Финнам столько комплиментов отвесить не получится. У суоми, дебютирующих на Евро, одна из слабейших команд на турнире, и лишь чудо может помочь им выйти из группы.



Против датчан у гостей (матч пройдёт в Копенгагене) лишь один шанс зацепиться за результат – сыграть в пять защитников, максимально компактно и выложиться до последней минуты. Вряд ли это удастся, но попытка, безусловно, будет».