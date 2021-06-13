Англия — Хорватия: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Европы по футболу

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2020 Англия — Хорватия.



Ставка: обе забьют за 2.24.

«Не ожидаю от Англии победы на Евро, хотя многие пророчат этой команде триумф. Да, в команде много сильных игроков, но как команда она не особо впечатляет. Травма Трента — большая потеря. Во владении не всё гладко, да и без мяча тоже. Центр обороны без Магуайра проседает, Мингс не тянет. Достаточно много свободы команда даёт соперникам в центре поля.



Хорваты сдали по сравнению с собой же трёхлетней давности. Конечно, у сборной есть классные игроки, но в целом что-то разладилось у команды. Даже сборная Армении доставила немало проблем хорватам и периодически контролировала игру в недавнем товарищеском матче. У хорватов не всё ладно. При всем при этом индивидуальное мастерство игроков будет позволять забивать мячи, создавать моменты из ничего и добиваться результата.



Если подытожить, то моменты здесь должны быть, поэтому ставка «обе забьют» лежит на поверхности».