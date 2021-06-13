Австрия — Северная Македония: прогноз Дмитрия Симонова на матч Евро-2020

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Австрия – Северная Македония.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.71.

«Македонцы, наверное, самая загадочная команда чемпионата – никто не понимает, чего от них ждать. Австрия явный середняк, она может как провалиться, так и побороться за выход в плей-офф.



Мне кажется, что в первом туре большинство команд, которые не являются явными фаворитами и не играют против явных аутсайдеров, будут стараться набрать очки, так как каждое очко на вес золота. Думаю, обе команды будут ставить себе задачу не проиграть в первом туре.



Для македонцев вообще счастье выступить на таком турнире, а Австрия в последнее время испытывает проблемы в атаке – уже три матча команда не забивает и выдаёт низы. Думаю, нас ждёт низовой матч. Вероятность тотал меньше 2.5 даже выше, чем её оценивают букмекеры.



Также хотел бы напомнить, что на всех крупных турнирах самый первый тур оказывается наиболее низовым, потому что в первом туре многие команды предпочитают действовать осторожно, присматриваются друг к другу, вкатываются в турнир».