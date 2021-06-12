Дания — Финляндия: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Дания — Финляндия.
Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.12, тотал меньше 2.5 гола за 1.65.
«Первый матч для команд на турнире. Это встреча команд, которые близки друг к другу географически. В этой игре они выйдут на поле, понимая, что в группе есть Бельгия и три остальные команды. Каждая из них считает, что должна набирать очки в матче с двумя остальными.
Думаю, в этой игре надо ставить на то, что во втором тайме будет больше голов, чем в первом. Потому что обе команды готовились к Евро, а не к первому матчу друг с другом. Перед Россией задача стоит более сложная. Команда Станислава Черчесова готовилась к Евро, но всё равно у неё в головах была встреча с Бельгией. Эта встреча будет более эмоциональной, сложной.
Считаю, что в первом матче и Дания, и Финляндия не подарят зрителям голов. Во второй половине забитые мячи будут, но немного. Поэтому моя вторая ставка — ТМ 2.5 гола.
Что датчане, что финны показывают футбол зеркальный, закрытый, контратакующий. Им комфортнее играть организованно, чем в ситуации, когда нужно забивать самим.
Мне кажется, что в этой ситуации финнов устроит даже ничья. Но датчанам необходимо побеждать».
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