Дания — Финляндия: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Дания — Финляндия.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.12, тотал меньше 2.5 гола за 1.65.

«Первый матч для команд на турнире. Это встреча команд, которые близки друг к другу географически. В этой игре они выйдут на поле, понимая, что в группе есть Бельгия и три остальные команды. Каждая из них считает, что должна набирать очки в матче с двумя остальными.



Думаю, в этой игре надо ставить на то, что во втором тайме будет больше голов, чем в первом. Потому что обе команды готовились к Евро, а не к первому матчу друг с другом. Перед Россией задача стоит более сложная. Команда Станислава Черчесова готовилась к Евро, но всё равно у неё в головах была встреча с Бельгией. Эта встреча будет более эмоциональной, сложной.



Считаю, что в первом матче и Дания, и Финляндия не подарят зрителям голов. Во второй половине забитые мячи будут, но немного. Поэтому моя вторая ставка — ТМ 2.5 гола.



Что датчане, что финны показывают футбол зеркальный, закрытый, контратакующий. Им комфортнее играть организованно, чем в ситуации, когда нужно забивать самим.



Мне кажется, что в этой ситуации финнов устроит даже ничья. Но датчанам необходимо побеждать».