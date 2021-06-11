Турция — Италия: прогноз Алексея Андронова на матч-открытие Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Турция — Италия в 1-м туре группового этапа Евро-2020 (Евро-2021).



Ставка: обе забьют за 2.56.



«Матч-открытие Евро. Меня, честно говоря, удивляют коэффициенты. И сборная Турции в последнее время играет довольно мощно, итальянцы, на мой взгляд, одни из фаворитов этого турнира — достаточно вспомнить, как они отборочный этап прошли. У них сейчас хорошая команда.



Я понимаю, что часто матчи-открытия получаются довольно закрытыми, извините за каламбур такой уж, не очень результативными. Но мне кажется, это не тот случай. Что одной, что другой команде важно хорошо стартовать на Евро. Поэтому я жду забитых мячей от матча, которым стартует турнир. Когда видишь коэффициент 2.56 на ставку «обе забьют», мне кажется, это просто обязательная история, которой надо воспользоваться. Это просто подарок от букмекеров», — сказал Андронов.