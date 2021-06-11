Турция — Италия: прогноз Алексея Андронова на матч-открытие Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Турция — Италия в 1-м туре группового этапа Евро-2020 (Евро-2021).
Ставка: обе забьют за 2.56.
«Матч-открытие Евро. Меня, честно говоря, удивляют коэффициенты. И сборная Турции в последнее время играет довольно мощно, итальянцы, на мой взгляд, одни из фаворитов этого турнира — достаточно вспомнить, как они отборочный этап прошли. У них сейчас хорошая команда.
Я понимаю, что часто матчи-открытия получаются довольно закрытыми, извините за каламбур такой уж, не очень результативными. Но мне кажется, это не тот случай. Что одной, что другой команде важно хорошо стартовать на Евро. Поэтому я жду забитых мячей от матча, которым стартует турнир. Когда видишь коэффициент 2.56 на ставку «обе забьют», мне кажется, это просто обязательная история, которой надо воспользоваться. Это просто подарок от букмекеров», — сказал Андронов.
- 11 июня 2021
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
- 10 июня 2021
-
22:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 9 июня 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 июня 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00