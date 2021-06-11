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Александр Зверев – Стефанос Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Александр Зверев – Стефанос Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»
Пётр Кондаков
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Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Александр Зверев – Стефанос Циципас в 1/2 финала «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.

Ставка: ТБ 37.5 за 1.80.

«Два красавца, Стефанос Циципас и Александр Зверев, сыграют между собой в следующем круге.

Фаворитом идёт Циципас, он очень хорош на грунте, ни одной партии не отдал Дане Медведеву.

Зверев игрок тоже непростой, он прекрасно знает, как играет Циципас. Но подача у Зверева хромает, в решающих моментах она даёт сбой.

Не думаю, что Циципас может легко всех обыгрывать. У Зверева есть тягучая игра на задней линии, которую не любит Циципас. Если он сможет затянуть в свою игру соперника, то навяжет борьбу. Предположительно будет сыграно больше 37.5 гейма», — сказала Чакветадзе.

Стефанос Циципас — Александр Зверев. Прогноз: гораздо веселее, чем игра Надаля и Джоковича Стефанос Циципас — Александр Зверев. Прогноз: гораздо веселее, чем игра Надаля и Джоковича
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