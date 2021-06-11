Турция — Италия: прогноз Егора Титова на игру группового турнира Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Турция — Италия в 1-м туре группового этапа Евро-2020 (Евро-2021).



Ставка: победа Италии и ТБ 2.5 за 2.79.



«Стартует долгожданный чемпионат Европы, на этот раз это даже не преувеличение. На год припозднились. Италия в Риме сыграет против сборной Турции.



Для меня, конечно, неожиданность, что настолько здорово итальянцы заиграли при Роберто Манчини. Откровенно говоря, я был не в восторге от того, что он делал раньше, в том числе в России. Но здесь у него получилось. Он нашел контакт с игроками, атмосфера в сборной отличная, хотя постоянно вызывают новичков. Очень много футболистов прошло через сборную Италии за последние пару лет. Но сейчас все работает, команда играет. Внешне не видно никаких сложностей. От Италии можно ждать хорошего результата на турнире, да и в этом матче, тем более что начинают у себя дома.



У Турции очень молодая команда, хотя при этом есть ветераны, которые призваны для сплочения команды. Главным образом это Бурак Йилмаз, который стал чемпионом Франции с «Лионом». Команда интересная, достаточно неплохо играющая в атаке, созидающая. Но понятно, что опыта не хватает, и это сказывается на оборонительных действиях.



Для меня здесь явный фаворит Италия. Поставлю на её победу через тотал больше 2,5 мяча. Турция тоже может забить. Но итальянцы настолько сейчас заряжены, горят, что их атака спокойно может в одиночку забить трижды», — сказал Титов.