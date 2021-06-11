Турция — Италия: ставка Максима Калиниченко на матч группы А Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Евро-2020 Турция — Италия.



Ставка: обе забьют за 2.51.



«Матч-открытие чемпионата Европы-2020. Турция сыграет с Италией. Долгожданный турнир спустя год все-таки начинается. Причем берет свое начало это Евро, как мне кажется, с очень интересной игры.



Обе команды по-своему навели шороха в последний год. Начну с турок, которые очень много забивают. Они, конечно, и немало пропускают, однако это не мешает им одерживать победы над соперниками с крупным счетом. Эта команда очень веселая, есть там яркие индивидуалисты. Хотя командная работа у этой Турции тоже отлажена как надо.



Есть у турок проблемы в обороне, однако очень хороши сейчас они в контратаках. У них прекрасно отлажены переходы между линиями. Даже нынешней Италии Турция может создать проблемы.



Хотя команда Манчини сейчас добивается немыслимых результатов, чего от нее многие не ждали. Итальянцы ставят рекорды по победам и по беспроигрышной серии. Также в последнее время Squadra Azzurra вообще не пропускает. Вместе все эти факторы делают Италию одним из главных фаворитов этого Евро, в чем мы можем убедиться уже в матче-открытия.



Но все-таки, какая бы ни была статистика у Италии до Евро, после старта турнира она такого значения не будет иметь. Сейчас все станет по-серьезному. Соперники все будут играть как в последний раз. Но я считаю, что Италия будет готова к любому противнику. Манчини и тренерский штаб провели серьезный отсев игроков в национальную команду.



Учитывая все эти факты, можно понять, почему этот матч вызывает такой интерес. Часто стартовые игры сталкивают лбом не самых сильных соперников, а тут – сразу интрига и интерес. Я склоняюсь к тому, что итальянская оборона все-таки даст сбой в этом матче. Турки, повторюсь, очень хороши на переходах в контратаку. Хотя бы один мяч они способны забить итальянцам», — сказал Калиниченко.