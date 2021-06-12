Крейчикова — Павлюченкова: прогноз Софьи Тартаковой на финал «Ролан Гаррос»

Ведущая Софья Тартакова сделала прогноз на финал «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова — Анастасия Павлюченкова.



Ставка: тотал больше 2.5 сета за 2.35.

«Обе провели фантастические встречи на этом турнире. Крейчикова обыграла Свитолину, Александрову и Стивенс, спортсменок очень высокого уровня. Если мы говорим про Настю, то она проводит один из лучших турниров в своей жизни, несмотря на огромный опыт за плечами. У неё сейчас идеальная команда, на мой взгляд, и всё работает по часам.

Есть и теннисная часть очень высокого уровня, как я уже сказала, Настя — очень опытная спортсменка. Есть и моменты такой внутренней свободы. Очень важно, что она работает со своим братом. Он может ей подсказать в теннисном плане и чувствует её, выступает в качестве спарринг-партнёра и тренера. Павлюченковой очень хорошо с братом. Настя — очень весёлая девушка, и есть элементы такого расслабления, они необходимы в спорте. Если находиться в постоянном напряжении, то будут совершенно иные результаты.



О финальном матче. Тут, конечно, не будет фаворита, это финал. Это главный матч жизни и для Павлюченковой, и для соперницы. Наверное, на бумаге Настя выглядит фаворитом чисто теоретически. Она опытнее, у неё больше титулов. Складывается ощущение, что Павлюченкова созрела уже для такого большого титула. Не думаю, что это её будет как-то зажимать в финале, но турнир «Большого шлема» и финал турнира «Большого шлема» — это всегда отдельные истории.



Боюсь предположить, кто же победит. Конечно, буду болеть за Настю. Мне кажется, что матч будет длинным и напряжённым. Мы уже привыкли, что финалы «Большого шлема» у женщин в последнее время скоротечные. Идёт игра в одни ворота. Этот финал, думаю, будет исключением. В нём собрались девушки, которые на этом турнире тяжелейшие матчи выигрывали. Они сражались и вырывали очень тяжёлые победы. Здесь не нужно говорить, у кого больше сил. В финале «Ролан Гаррос» девушки покажут свой лучший теннис. Мне кажется, мы увидим три партии. Шансы примерно 50 на 50, но немного больше их у Насти. Все мы её любим и поддерживаем, она опытнее и невероятно талантливая. Ждём по-настоящему интересный и увлекательный финал».