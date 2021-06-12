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Бельгия — Россия: прогноз Романа Павлюченко на матч Евро-2020

Бельгия — Россия: прогноз Романа Павлюченко на матч Евро-2020
Алексей Серяков
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Европы Бельгия — Россия.

Ставка: победа Бельгии за 1.80.

«Бельгийцы входят в число сильнейших футбольных держав и являются настоящими законодателями мод в современном футболе. Во время недавних отборочных игр они одержали две виктории, только вот крайне сенсационно оступились с Чехией (1:1). В товарищеском матче разобрались с Хорватией (1:0).

На мой взгляд, у «красных» звёздных фамилий хватит на несколько составов. Как бы мне этого не хотелось, сегодня именно они являются фаворитами и бой дать будет сложно. Вообще в мире сейчас мало реальных соперников Бельгии.

Россияне с каждым годом прогрессируют. Единственное, после яркой победы над Словенией (2:1) на пути встала Словакия (1:2) в отборочных матчах чемпионата мира. На днях была с трудом переиграна национальная команда Болгарии (1:0) — единственный гол на счету Соболева с точки.

По моему мнению, старт у наших ребят не задастся. Я в это очень не хочу верить, но нужно смотреть правде в глаза. При своей поддержке сборная России в нынешнем состоянии сильна и хочется, чтобы она выиграла, но Бельгия слишком хороша».

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