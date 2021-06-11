Бельгия — Россия. Прогноз: готов ли Антон Шунин заменить Акинфеева в сборной?

12 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Бельгия — Россия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бельгийцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех россиян оценён экспертами в 5.75. А ставки на ничью принимаются за 3.84.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Бельгия — Россия 12 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1-го тура чемпионата Европы Бельгия — Россия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют бельгийцы, сыграет коэффициент 1.15. Гол россиян оценён букмекерами коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз матча 1-го тура чемпионата Европы – 2020 Бельгия — Россия (12.06.2021)

На дворе лето, все европейские клубные чемпионаты давно завершились. Пришла пора приниматься за долгожданный чемпионат Европы. Изначально турнир должен был состояться ещё в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на лето 2021 года. За это время многое изменилось, а ожиданий стало только больше.



Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России. Стартует команда Станислава Черчесова без раскачки, сразу придётся выходить против сборной Бельгии. Благо встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», трибуны которого болельщики смогут заполнить на 50%. А потому без необходимой поддержки номинальные гости явно не останутся.



Хотя надо всё же признать, что это одно из немногих преимуществ российской сборной перед бельгийцами. Да, подопечные Станислава Черчесова здорово выступили на домашнем чемпионате мира в 2018 году, дойдя до четвертьфинала. Да и во время квалификации ЧЕ-2020 показали себя вполне достойно, набрав за десять туров 24 очка из 30 возможных. Справиться с Бельгией не удалось, но это абсолютно нормально.



А вот последние результаты оказались не такими стабильными. В Лиге наций россияне провалились, заняв второе место в группе. Пропустили вперёд сборную Венгрии, хотя лидировали и всерьёз претендовали на повышение. Смазали концовку группового этапа, а Маринато Гилерме наверняка ещё помнит четыре пропущенных за тайм от сербов и замену в перерыве.



В заявку на Евро натурализованный бразилец не попал, но и Антон Шунин во время стартовых туров отборочного раунда ЧМ-2022 и контрольных матчей выглядел не шибко уверенно. Особенное внимание уделять товарищеским встречам не будем, а вот в квалификации в итоге Россия не без труда набрала только шесть из девяти возможных очков, хотя соперники были весьма играбельные.



Пожалуй, единственное, что действительно стоит вынести из двух контрольных игр с Польшей (1:1) и Болгарией (1:0) — это движение в обороне. С учётом того, что футболисты набрали форму после трудоёмких сборов, это важно отметить. Эпизодами прессинг работал неплохо, но включать давление с таким соперником очень опасно.



Бельгийцы неспроста считаются одними из главных претендентов на победу в турнире. Состав у команды Роберто Мартинеса набирается очень приличный. Вратарь Тибо Куртуа провёл качественный сезон в мадридском «Реале», в порядке и нападающий Ромелу Лукаку, которого СМИ сватают в лондонский «Челси». Остаются, конечно, вопросы по Кевину Де Брёйне.

Дело в том, что полузащитник «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов получил серьёзную травму лица. Он был немедленно прооперирован и начал восстановление. В заявку КДБ попал, но с Россией точно не сыграет. Ожидается, что он вернётся в строй ближе к стадии плей-офф.



Впрочем, даже без Де Брёйне сборная Бельгии на голову сильнее россиян. Во время чемпионата мира в России бельгийцы далеко зашли и взяли бронзу, в квалификации Евро-2020 также были безупречны. А в нынешнем розыгрыше Лиги наций с запасом заняли первое место и вышли в плей-офф. Словом, работа Роберто Мартинеса на посту главного тренера даёт свои плоды.



Мягко говоря, не слишком хорошая у России и статистика личных встреч с Бельгией. В пяти предыдущих играх россияне потерпели четыре поражения и лишь однажды сыграли вничью. Но было это ещё при Игоре Акинфееве, да и матч носил характер товарищеского. В Сочи сыграли 3:3, уступая к 74-й минуте с разницей в два мяча. Сейчас же бельгийцы наверняка будут настроены более серьёзно.



На наш взгляд, интересно выглядит ставка «Ф1 (-2.5) по ударам в створ» за коэффициент 1.83. Сборная Бельгии наверняка пойдёт вперёд большими силами и сыграет первым номером. Реальный шанс для россиян в прессинге и большом объёме работы без мяча. Понятно, что рассчитывать больше чем на пару полумоментов не приходится. Стандарты и контратаки — наша единственная надежда.

Прогноз и ставка на матч Евро-2020 Бельгия — Россия 12 июня 2021 года

Сборная Бельгии на данный момент просто находится в другой весовой категории. Ждём, что в предстоящем поединке бельгийцы устроят осаду ворот Антона Шунина. Реальный шанс россиян кроется в прессинге и грамотной работе без мяча. И всё же едва ли это помешает бельгийцам победить по ударам в створ ворот с запасом. Территориальное преимущество у лидера рейтинга ФИФА точно будет, а любителей приложиться с дистанции у них хватает.



Ставка: победа Бельгии по ударам в створ с форой (-2.5) за коэффициент 1.83.