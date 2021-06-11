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Бельгия — Россия: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020

Бельгия — Россия: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020
Алексей Серяков
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Евро-2020 Бельгия — Россия.

Ставка: победа Бельгии в один мяч или ничья за 2.19.

«Сборная России в шестой раз сыграет на главном футбольном турнире Европы. Подопечные Станислава Черчесова выиграли 8 из 10 матчей в квалификации, где дважды уступили только Бельгии, которая стала победителем в группе.

Сборная Бельгии отгрузила 40 голов соперникам на стадии группового этапа, где показала максимальный результат. В последний раз «красные дьяволы» проигрывали в октябре прошлого года, когда уступили сборной Англии, после чего не знают горечи поражений.

Все считают Бельгию фаворитом, но у меня другое мнение. Я вижу, что потеря Де Брюйне для бельгийской команды очень существенная. Кроме того, нельзя забывать, что и Азар пока не в основном составе.

В двух последних контрольных матчах от бельгийцев я ожидал большего. Впечатлил только Лукаку, который может на себя посадить двоих-троих, забить мяч или создать момент.

Россия будет иметь преимущество домашнего стадиона. Я предполагаю, что сборная сыграет от обороны, при этом будет ждать своего шанса вывести на ударную позицию Артёма Дзюбу. Рискну и предлагаю сделать ставку на ничью или минимальный успех «красных дьяволов».

Моя ставка – победа Бельгии в один мяч или ничья».

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