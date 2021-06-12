Дания — Финляндия: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Европы по футболу

Знаток «Что? Где? Когда» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Европы по футболу Дания — Финляндия.

Ставка: Финляндия не забьёт за 1.66, ИТБ 1.5 гола Дании за 1.79.

«В этом северном «сканди-дерби» фавориты – датчане. Да и играют они дома, в Копенгагене. Подбор исполнителей в каждой игровой позиции у хозяев поля посильнее. Стартовый матч в группе Дания обязана, по мнению своих болельщиков, выигрывать. А это будет гнать вперёд команду.

Так что датчане будут играть первым номером и активно атаковать. Всё-таки Брэйтуэйт и Эриксен должны справляться с финской обороной. Финны играют обычно в пять защитников, но, думаю, пропустят в любом случае.



Пукки может огорчить датских болельщиков, но опытный Кьяер должен суметь противостоять Пукки и Ко».