Дания — Финляндия: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Европы по футболу

Знаток «Что? Где? Когда» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Европы по футболу Дания — Финляндия.
Ставка: Финляндия не забьёт за 1.66, ИТБ 1.5 гола Дании за 1.79.
«В этом северном «сканди-дерби» фавориты – датчане. Да и играют они дома, в Копенгагене. Подбор исполнителей в каждой игровой позиции у хозяев поля посильнее. Стартовый матч в группе Дания обязана, по мнению своих болельщиков, выигрывать. А это будет гнать вперёд команду.
Так что датчане будут играть первым номером и активно атаковать. Всё-таки Брэйтуэйт и Эриксен должны справляться с финской обороной. Финны играют обычно в пять защитников, но, думаю, пропустят в любом случае.
Пукки может огорчить датских болельщиков, но опытный Кьяер должен суметь противостоять Пукки и Ко».
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