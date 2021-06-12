Бельгия — Россия: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Европы 12 июня

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2020 Бельгия — Россия.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.10.

«В отличие от нас, бельгийцы объявили всю заявку ещё в середине мая. Мы же ждали до последнего.



Наши соперники уверены в этих футболистах. У бельгийцев Лукаку на острие атаки, голкипер Куртуа. Сложнейший соперник. Лучшая команда мира, что и говорить.



В последних четырёх официальных матчах между нами бельгийцы победили. Была товарищеская игра в 2017 году в Сочи 3:3. Кстати, если говорить о голах, то забито много с обеих сторон. Обратите внимание.



Говорят, что с Бельгией будем играть так, как играли с Испанией на чемпионате мира в 2018-м. Здесь будет первый матч в группе. Испании на Евро-2008 мы проиграли первый матч 1:4. Только потом стало понятно, что умный Хиддинк подводил команду к играм с Грецией, Швецией. Не хочу говорить, что он пожертвовал матчем с Испанией.Четыре года спустя Адвокат сделал всё иначе. Мы разгромили чехов 4:1 в первой игре, весь пар на этом и вышел. Может быть, из этого исходить? Говорить о том, что будет так, как с Испанией на ЧМ-2018, я бы не стал.



Мой прогноз такой: тотал забитых мячей будет больше 2.5 с коэффициентом 2.10».