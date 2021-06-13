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Нидерланды — Украина: прогноз Максима Калиниченко на матч Евро-2020 13 июня

Нидерланды — Украина: прогноз Максима Калиниченко на матч Евро-2020 13 июня
Алексей Серяков
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Евро-2020 Нидерланды — Украина.

Ставка: Украина не проиграет за 2.40.

«Я очень жду этот матч, интересно посмотреть на противостояние этих команд, тем более в рамках первого же тура Евро. У обеих этих сборных атака сильнее защиты. У них есть проблемы в построении и качестве оборонительной линии.

Надеюсь, что украинцы в этом матче соберутся и за счёт организации смогут сдержать резвую атаку оранжевых. Сами подопечные Шевченко должны, я думаю, реализовать несколько моментов, которые у них точно будут. В последних матчах украинцы показывали, что умеют доходить до ворот соперника с помощью разных комбинаций.

Хорошим знаком стал последний матч Украины с Кипром, в котором команда Шевченко наколотила четыре безответных мяча. Да, у островной команды было удаление. Но даже без него украинцы создавали достаточно много опасных моментов, чем внушили большую уверенность в свой успех в этом групповом этапе Евро, минимум.

Нидерланды, на мой взгляд, имеют точно не меньше проблем, чем Украина, а может, даже и больше. Только за счёт своего топового статуса и некоторых игроков она считается фаворитом в этой игре. Здесь я с букмекерами не согласен. Не понимаю, почему эксперты так сильно не верят в сборную Украины.

Украинцы, на мой взгляд, ничем не хуже голландцев. Так что я предложу поставить на то, что Украина в этой встрече не проиграет».

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