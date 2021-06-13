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Англия — Хорватия: прогноз Ильи Казакова на матч Евро-2020

Англия — Хорватия: прогноз Ильи Казакова на матч Евро-2020
Алексей Серяков
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Англия — Хорватия.

Ставка: победа Англии за 1.66, тотал меньше 2.5 гола за 1.67.

«Мы, конечно, мыслями относимся к чемпионату мира 2018 года. Отталкиваемся от той формы команд, от их состояния. Как правило, это были очень верховые игры. Но дело в том, что хорваты по сравнению с чемпионатом мира в России сильно постарели. Это уже не та сборная, которая могла заставить так восхищаться собой.

Предлагаю поставить на две вещи. Мне кажется, Англия победит. В этом я уверен на 9 из 10. Потому что британцы — это команда, которая относится к фаворитам своей группы. В этой первой игре против вице-чемпиона мира они также выглядят фаворитами. Потому что англичане моложе, быстрее, эффективнее.

Хотя эта Англия — команда, чей тренерский потенциал совершенно непонятен. Гарет Саутгейт проделал большую работу. Он работает с ярким поколением. Но что он за тренер, ответ на вопрос даст этот турнир. Потому что чемпионат мира в России оставил сомнения определённые.

Также мне кажется, что встреча будет низовой. Уверен на 7 из 10 в этом».

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