Новак Джокович — Стефанос Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на финал «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Стефанос Циципас в финале «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.



Ставка: тотал больше 36.5 гейма за 1.83.

«Мужской финал «Ролан Гаррос», и в нём сыграет не Рафаэль Надаль, а Джокович, который его победил. В финале его ждёт молодой грек. Это не мальчик для битья, очень прилично на грунте смотрится Стефанос. Да, не всегда с лёта он завершает атаки, а Джокович, как известно, хорош на контратаках.



Но мне кажется, что Джокович оставил очень много сил в полуфинале. Эмоционально он готовился и настраивался на Рафу. Рафа повержен, но думаю, что в финале не так безошибочно сыграет Джокович. Циципас за счёт своей подачи, за счёт того, что он на задней линии может неплохо держаться в розыгрышах, может добавлять вращение, а вращение не всегда удобно Джоковичу, навяжет борьбу.



Думаю, что больше 36.5 гейма сыграют теннисисты».