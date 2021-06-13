Англия — Хорватия: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Европы по футболу

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Англия — Хорватия в 1-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.94.

«Одна из самых интересных игр на старте чемпионата Европы пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, где сыграют Англия и Хорватия. Мы помним, что эти команды играли в полуфинале на чемпионате мира в России. Тогда основное время завершилось вничью 1:1, а во втором овертайме Манджукич забил победный мяч и вывел хорватов в финал. У англичан есть должок.



Англия на этом Евро в роли скрытого фаворита. У неё очень приличный подбор игроков. Саутгейт не первый год с командой работает. Учитывая, что Англия проводит практически домашний чемпионат Европы, не удивляйтесь, что она идёт таким фаворитом в этом матче.



У хорватов смена поколения, многие звёзды ушли. В последнем матче, как мы знаем, хорваты уступили сборной Бельгии — 0:1. До этого с Арменией сыграли вничью 1:1. Нестабильные результаты у Хорватии. С мальтийцами помучились, Кипр еле-еле обыграли. Здесь, скорее всего, хорваты не будут раскрываться.



У англичан с сыгранностью получше. Но посмотрим. Это первый матч на «Уэмбли», дома… Думаю, хороший вариант здесь «2-3 гола в матче». Либо англичане выиграют 2:0, либо будет ничья 1:1, либо 2:1 в ту или иную сторону. А может, Англия возьмёт реванш и выиграет 3:0. Так что «2-3 гола в матче» мне нравится для первой игры».