Нидерланды — Украина: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020 в Амстердаме

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды – Украина в 1-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: обе забьют за 2.16.

«Честно признаюсь, многого жду от сборной Украины на этом турнире. Очень молодая, дерзкая, хорошо собранная команда. Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук, есть молодые ребята из киевского «Динамо», из «Шахтера» есть Марлос и другие натурализованные — состав интересный. И в товарищеских матчах сборная Украины смотрелась интересно. Хорошо сыграли с Северной Ирландией и Кипром. До этого, правда, были только ничейные результаты. Но, действительно, Украина сейчас тёмная лошадка. Думаю, Шевченко стратегически правильно выстроит игру.



С голландцами можно порезвиться. Украина сильнее Северной Македонии и Австрии. А с ними будут решающие игры.



Вряд ли стоит сидеть в обороне с голландцами и играть только от соперника. Украинцы с их скоростью, конечно, постараются в несколько контратак убежать.



Да, голландцы вроде бы неплохо смотрятся. И сборную Грузии обыграли 3:0. Потеряли, правда, там Ван де Бека. Нет и Ван Дейка — это большая потеря. И в обороне голландцы не очень убедительно смотрятся. Обе команды забивали в восьми из 11 предыдущих матчей. Я бы предложил здесь рассмотреть вариант — «обе забьют».