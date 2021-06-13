Англия — Хорватия: беспроигрышное пари 2000 рублей к матчу Евро-2020
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Сегодня, 13 июня, на Евро-2020 пройдёт матч группы D между сборными Англии и Хорватии. Начало — в 16:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 2000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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2. Пройди упрощённую идентификацию.
3. Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей на матчи Евро-2020.
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