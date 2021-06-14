Испания – Швеция: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Испания – Швеция в 1-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.94.



«Испанцы попали в группу, где они должны занять первое место. В первом туре Испания играет с Швецией. Это очень организованная и сбалансированная команда. В этой команде играют хорошо знакомые нам представители РПЛ.



Конечно, испанцы фавориты этого матча, но это первый тур, плюс в составах обеих команд есть заболевшие коронавирусом. Пока я даже не знаю, в каких составах выйдут команды. Много разговоров о том, что у испанцев будут подключаться игроки из сборной U21, а может, будет все нормально и только Бускетса и Льоренте отстранят. Я веду к тому, что матч не самый простой для прогноза.



Шведы в последних матчах выглядели очень неплохо, поэтому хоть испанцы на бумаге и фавориты, но не так все однозначно. Я не удивлюсь, если шведы навяжут очень вязкую игру и не позволят испанцам играть в свойственный и удобный им футбол.



Для первой игры вариант 2-3 гола в матче весьма неплохой. Может быть ничья 1:1, может быть победа 2:1, может быть 2:1 в ту или иную сторону. Интуитивно мне кажется, что будет ничья 1:1, но на это поставить не рискну. Данная ставка оценивается коэффициентом 1,94», — сказал Генич.