Шотландия — Чехия: прогноз Дмитрия Симонова на игру группы D Евро-2020

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Шотландия — Чехия.



Ставка: победа Чехии по угловым за 1.76.



«Эти команды играли друг с другом совсем недавно — осенью 2020 года в Лиге наций. Шотландцы дважды взяли верх — 1:0 дома и 2:1 в гостях. При этом по основным показателям чехи превзошли шотландцев существенно — гораздо чаще били по воротам и в створ, подали намного больше угловых. В Шотландии владение мячом было 70 на 30 в пользу чехов.



Полагаю, и сейчас шотландцы отдадут мяч и будут действовать вторым номером, стараясь воспользоваться редкими моментами. Чехи будут чаще бить и наверняка победят по дополнительным показателям — угловым и ударам в створ. А вот предсказать исход не возьмусь. Мне кажется, это матч на три исхода», — сказал Симонов.