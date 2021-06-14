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Шотландия — Чехия: прогноз Дмитрия Симонова на игру группы D Евро-2020

Шотландия — Чехия: прогноз Дмитрия Симонова на игру группы D Евро-2020
Пётр Кондаков
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Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Шотландия — Чехия.

Ставка: победа Чехии по угловым за 1.76.

«Эти команды играли друг с другом совсем недавно — осенью 2020 года в Лиге наций. Шотландцы дважды взяли верх — 1:0 дома и 2:1 в гостях. При этом по основным показателям чехи превзошли шотландцев существенно — гораздо чаще били по воротам и в створ, подали намного больше угловых. В Шотландии владение мячом было 70 на 30 в пользу чехов.

Полагаю, и сейчас шотландцы отдадут мяч и будут действовать вторым номером, стараясь воспользоваться редкими моментами. Чехи будут чаще бить и наверняка победят по дополнительным показателям — угловым и ударам в створ. А вот предсказать исход не возьмусь. Мне кажется, это матч на три исхода», — сказал Симонов.

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