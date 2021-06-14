Испания — Швеция: прогноз Артура Петросьяна на матч группового турнира Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Испания — Швеция.



Ставка: обе забьют за 2.30.



«Свалившаяся на обе команды напасть с эпидемией, конечно, больнее ударит по скандинавам. У них ведь нет в наличии на каждой позиции по два-три высококлассных исполнителя. И, скажем, потеря условного Кулушевски — это серьёзный удар.



Не думаю, что испанцы зайдут на этом Евро далеко. Да, у них достаточно хороших исполнителей, но на больших турнирах многое решает атмосфера, а она в команде Луиса Энрике нынче не лучшая. Не буду предрекать им провал, но, если он случится, этому совсем не удивлюсь.



У шведов тем не менее немного шансов. У них возрастная, не слишком быстрая команда — успеха можно будет добиться лишь благодаря безупречной организации в игре без мяча и эффективности сзади. Других вариантов у них немного», — сказал Петросьян.