Парагвай — Боливия: прогноз Алексея Смирнова на игру Кубка Америки

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч группового раунда Кубка Америки — 2021 Парагвай — Боливия.
Ставка: победа Парагвая с форой (-1) за 1.72.
«В данном поединке я не жду сюрпризов. Боливийцы смогли выстрелить в недавней встрече с Венесуэлой, но в полной мере показали свой реальный уровень в битве с Чили. Команда Мартина Ласарте упустила победу, но это произошло лишь из-за чудовищного невезения в реализации голевых моментов. При наибольшей удаче чилийцы могли бы разгромить своих оппонентов хоть с разницей в пять голов.
Что касается Парагвая, то он весьма достойно сражался с Бразилией в предыдущем матче, показав очень сильный напор своего нападения. Подопечные Эдуардо Бериссо находятся в постоянном движении, из-за чего соперники далеко не всегда успевают перекрывать появившиеся свободные зоны. Если номинальные хозяева продолжат гнуть свою линию, то без проблем разнесут противника. Предлагаю поставить на минусовую фору Парагвая», — сказал Смирнов.
- 14 июня 2021
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:39
-
10:30
-
10:00
-
08:22
-
07:15
- 13 июня 2021
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45