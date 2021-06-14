Парагвай — Боливия: прогноз Алексея Смирнова на игру Кубка Америки

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч группового раунда Кубка Америки — 2021 Парагвай — Боливия.



Ставка: победа Парагвая с форой (-1) за 1.72.



«В данном поединке я не жду сюрпризов. Боливийцы смогли выстрелить в недавней встрече с Венесуэлой, но в полной мере показали свой реальный уровень в битве с Чили. Команда Мартина Ласарте упустила победу, но это произошло лишь из-за чудовищного невезения в реализации голевых моментов. При наибольшей удаче чилийцы могли бы разгромить своих оппонентов хоть с разницей в пять голов.



Что касается Парагвая, то он весьма достойно сражался с Бразилией в предыдущем матче, показав очень сильный напор своего нападения. Подопечные Эдуардо Бериссо находятся в постоянном движении, из-за чего соперники далеко не всегда успевают перекрывать появившиеся свободные зоны. Если номинальные хозяева продолжат гнуть свою линию, то без проблем разнесут противника. Предлагаю поставить на минусовую фору Парагвая», — сказал Смирнов.