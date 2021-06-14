Аргентина — Чили: прогноз Алексея Смирнова на встречу Кубка Америки — 2021

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч группового раунда Кубка Америки — 2021 Аргентина — Чили.



Ставка: ТБ 8.5 углового за 1.90.



«Аргентинцы идут фаворитами в букмекерской линии, но коэффициент на их успех не слишком уж и маленький — в районе 1.65. В двух последних матчах Месси и компания выглядели сильнее своих соперников, но в обоих случаях упустили победу, ведя в счёте. Вероятно, что и сейчас для коллектива Лионеля Скалони не будет лёгкой прогулки.



Хочется отметить тот факт, что недавняя встреча этих сборных была довольно живой. Правда, чилийцы имели гораздо меньше голевых моментов, чем их оппоненты. Аргентина проводила молниеносные атаки с разных флангов. Кроме того, было немало отличных выстрелов из-за пределов штрафной площади, с которыми справлялся Клаудио Браво. Сборная Чили же не могла вскрыть оборону бело-голубых, но при этом не оставляла попыток это сделать. Опираясь на багаж прошлого поединка команд, я ожидаю продолжения захватывающего футбола. Предлагаю поставить на угловые удары», — сказал Смирнов.