Испания — Швеция: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт

Сборная Испании встретилась с национальной командой Швеции на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Игра группового этапа Евро-2020 завершилась со счётом 0:0.
Сборная Испании имела тотальное игровое преимущество на протяжении всего матча, однако так и не сумела отличиться. Несколько раз шведов выручил вратарь Робин Ольсен. По проценту владения мячом испанцы превзошли соперника 85-15, по ударам — 17:4, по угловым — 6:1.
Ставки на ничью принимались с коэффициентом 5.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 5200 рублей. Успех Испании оценивался в 1.39, а победа Швеции — в 10.50.
На тотал меньше 2.5 гола предлагали поставить за 2.02, на тотал меньше 1.5 гола — за 3.70. Ничья по итогам первого тайма и всей игры шла за 7.00, «обе забьют — нет» — за 1.73. На точный счёт 0:0 давали 12.0.
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