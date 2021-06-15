Венгрия – Португалия: прогноз Артура Петросьяна на игру Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Венгрия – Португалия.



Ставка: победа Португалии и ТМ 4.5 за 1.73.



«Если португальцы выйдут из своей «группы смерти», то вполне могут пройти очень далеко. Команда привычно хорошо организована, мало что позволяет у своих ворот, ну и, понятное дело, обладает впереди подбором высококлассных исполнителей на любой вкус.



Венгры будут играть дома, и это кажется единственным преимуществом мадьяров. Во всех остальных компонентах они, естественно, уступают. И не только каждому из будущих соперников, но и себе самим версии пятилетней давности», — сказал Петросьян.