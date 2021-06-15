Венгрия — Португалия: ставка Максима Калиниченко на игру группового раунда Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Евро-2020 Венгрия — Португалия.



Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 1.82.



«Настало время и Португалии сказать свое слово в первом туре группового этапа Евро-2020. Эта национальная команда сыграет с Венгрией.



Сразу очевидный фаворит здесь – Португалия. Она играет в очень сбалансированный футбол. Вроде бы никуда португальцы не гонят, не нагнетают ситуацию. Когда нужно, они взрываются, в других моментах – могут давить на болевые точки соперника.



Думаю, в этом матче венграм будет очень тяжело. Эта сборная является андердогом их пары и группы. Наверное, я соглашусь с котировками букмекеров, которые уверены в успехе Португалии в этом матче.



Стоит отметить, что Венгрия идет на длинной беспроигрышной серии. Она в последний раз уступала раньше, чем Португалия. Однако и соперники у этой команды были, конечно, слабее, чем у Роналду и его подопечных.



Само собой, хочется посмотреть на то, как себя покажут венгры. Но они по составу и по уровню намного ниже португальцев. Поэтому мой вариант здесь – победа Португалии с форой (-1) мяч», — сказал Калиниченко.