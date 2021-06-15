Венгрия — Португалия: прогноз Ивана Млечного на матч Евро-2020 15 июня

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Венгрия — Португалия.



Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 1.82.



«Статистика говорит о том, что венгры не проигрывают в последних 11 матчах. Они мало пропускают. Однако соперники, которые проиграли венграм, были не такого класса, как португальцы.



У сборной Португалии подобрался отличный состав. Если раньше мы смотрели только на Криштиану Роналду, то сейчас у него появились помощники: Жота, Феликс, Бруну Фернандеш. В обороне все в порядке и в линии атаки все очень хорошо. Команда выглядит сбалансированно. Мне кажется, что Португалия может далеко пройти на этом турнире.



Также не стоит забывать, какая группа у сборной Португалии, где играют еще и Германия, и Франция. И в матче с венграми точно нужно набирать очки, чтобы проходить дальше, тем более что дальше могут выйти и три команды.



Мой прогноз на этот матч — победа Португалии с форой (-1). Мне кажется, что и Роналду, и его помощников должно пропереть на этом чемпионате. Все у них должно получаться», — сказал Млечный.