Венгрия — Португалия: прогноз Ивана Млечного на матч Евро-2020 15 июня

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Венгрия — Португалия.
Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 1.82.
«Статистика говорит о том, что венгры не проигрывают в последних 11 матчах. Они мало пропускают. Однако соперники, которые проиграли венграм, были не такого класса, как португальцы.
У сборной Португалии подобрался отличный состав. Если раньше мы смотрели только на Криштиану Роналду, то сейчас у него появились помощники: Жота, Феликс, Бруну Фернандеш. В обороне все в порядке и в линии атаки все очень хорошо. Команда выглядит сбалансированно. Мне кажется, что Португалия может далеко пройти на этом турнире.
Также не стоит забывать, какая группа у сборной Португалии, где играют еще и Германия, и Франция. И в матче с венграми точно нужно набирать очки, чтобы проходить дальше, тем более что дальше могут выйти и три команды.
Мой прогноз на этот матч — победа Португалии с форой (-1). Мне кажется, что и Роналду, и его помощников должно пропереть на этом чемпионате. Все у них должно получаться», — сказал Млечный.
- 15 июня 2021
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
07:58
-
07:30
-
00:00
- 14 июня 2021
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:39
-
10:30
-
10:00
-
08:22
-
07:15
- 13 июня 2021
-
21:00