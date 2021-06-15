Франция — Германия: прогноз Дмитрия Симонова на встречу группы F Евро-2020 в Мюнхене

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Франция – Германия.



Ставка: ничья за 3.20.



«Первый суперматч по афише. Но далеко не всегда такие поединки получаются яркими. Ситуация в группе такова, что всем трём топ-сборным (Франции, Германии, Португалии) будет достаточно обыграть Венгрию и поделить очки между собой. Одну из этих задач два гранда могут решить уже в первом туре. В этой связи рискну поставить на ничью «на удачу», а затем дам более взвешенный прогноз.



В обеих сборных хватает проблем. У Франции случился конфликт между Мбаппе и Жиру на тему того, кто кому и как часто даёт пасы. Очевидно, перед Дидье Дешамом вновь стоит сложнейшая задача — объединить армию звёзд в единый коллектив.



Германия Йоахима Лёва — тёмная лошадка. У неё сильный состав, но нет понимания, как на коллектив влияет информация об уходе многолетнего тренера бундестим после Евро-2020. Думаю, мы не увидим в этом матче обилия голов, команды постараются сыграть рационально и сберечь силы. Умирать раньше времени в группе смерти никто не будет. Полагаю, что Франция сильнее Германии и не должна проиграть, а тотал матча будет меньше 3.5. С 2012 года немцы играли с французами восемь раз, тотал лишь раз был выше 3.5, причём в товарищеской встрече», — сказал Симонов.