Финляндия – Россия: прогноз Ивана Млечного на матч чемпионата Европы по футболу

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Финляндия — Россия.



Ставка: Россия не проиграет и ТМ 2.5 за 1.90.



«Абсолютно ничем не удивил стартовый матч сборной России. Бельгийцы не показали и 50% своих возможностей (а это было без Де Брейне, Витселя и Азара, который находится в ужасной форме) и легко выиграли со счетом 3-0. Финны же смогли переиграть сборную Дании, нанеся всего один удар по воротам. Конечно, эту игру сложно разбирать из-за происшествия, которое случилось с Эриксеном, но кое-что отметить можно.



Финны полностью отдали мяч датчанам, и я уверен, что в матче со сборной России будет то же самое. В этой встрече намного больше зон появится у Головина, который уж точно должен что-то придумать. Мяч будет чаще оказываться в финской штрафной, соответственно, и у Дзюбы будет больше шансов, других вариантов в атаке у черчесовской сборной мы пока не видели. Конечно, наши защитники сказали, что «Лукаку не космос», но этого «не космоса», который создавал огромное количество давления на защиту и заставил ошибиться Семенова, у финнов также нет, поэтому и в обороне будет легче. Да и, конечно, Лукаку не космос, космос – это Дмитрий Дюжев, и все в России это знают.



В общем верится в сборную России в этой игре чуть больше, финны уже совершили чудо для себя. Но абсолютно не верится в большое количество голов. Если наши забьют, то игра развернется на 180 градусов, и уже сборная России закроется и отдаст мяч финнам. Так что запасаемся попкорном и под наставления от Ольги Бузовой начинаем болеть за сборную России. Мой прогноз на эту встречу — сборная России не проиграет и тотал меньше 2,5», — сказал Млечный.