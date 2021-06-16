Финляндия — Россия: ставка Романа Павлюченко на игру 2-го тура группового раунда Евро-2020

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Европы Финляндия — Россия.



Ставка: победа России за 1.70.



«Сборные Финляндии и России сыграют 16 июня в рамках чемпионата Европы. Финны подошли к данному форуму не с самой лучшей серией, поскольку проиграли три поединка кряду. Более того, они проигрывали не самым грозным противникам — 0:1 от Эстонии за неделю до старта турнира. Тем не менее стартовый матч против Дании (1:0) получилось выиграть.



На мой взгляд, сегодня команда явно даст бой, поскольку есть возможность обеспечить себе выход в плей-офф. Очки в прошлом туре дают огромное подспорье, и сегодня нужно вновь пополнять копилку, что даст неплохие шансы на следующую стадию.



Россияне стабильно забивали перед стартом Евро-2020 и в большинстве случаев не проигрывали, подойдя к турниру в боевой готовности. Справедливости ради, чудо в противостоянии с Бельгией (0:3) не произошло и одна из сильнейших команд мира на классе забрала три балла.



По моему мнению, в этой паре подопечные Станислава Черчесова будут смелее идти в атаку и использовать свои козыри. Других вариантов просто нет, и каким бы неуступчивым оппонент ни был — нужно играть только на три очка», — сказал Павлюченко.