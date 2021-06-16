Турция — Уэльс: прогноз Александра Вишневского на встречу Евро-2020 16 июня

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Турция — Уэльс.



Ставка: победа Турции за 2.44.



«Сборная Турции была совсем плоха в стартовой игре чемпионата. Нет сомнений, что это был худший матч Турции при Гюнеше. Но теперь, когда турки переберутся из Рима в Баку и получат мощнейшую поддержку зрителей, они будут играть совсем по-другому. Думаю, что Турция уверенно возьмёт три очка в игре против слабейшей команды группы — сборной Уэльса.



Валлийцам уже повезло в первом матче, в котором они были по игре явно слабее Швейцарии. Мне вполне нравится коэффициент 2.44 на чистую победу сборной Турции. Думаю, что это весьма валуйное предложение. Тем же, кто хочет подстраховаться, могу посоветовать ставку на сборную Турции с форой (0)», — сказал Вишневский.