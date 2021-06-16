Финляндия – Россия: прогноз Романа Нагучева на матч группы B Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Финляндия – Россия.
Ставка: победа России с форой (-1) за 2.16.
«Сборная Финляндии нанесла только один удар по воротам сборной Дании. Он же оказался голевым.
Я полагаю, что у сборной России атакующий потенциал несколько выше, чем у финнов. Потому что суоми, при всем уважении, скорее, воспользовалась ситуацией, которая случилась по ходу матча.
Мысли датчан были далеко не на футбольном поле. В том числе об этом говорит незабитый пенальти.
Но сборная России зла сама на себя. Футболисты знают, какие ошибки они допустили. Они наверняка помнят все свои лучшие игры в Лиге наций. Взять даже матч против Сербии дома.
Я надеюсь, что домашний матч окажется для команды Станислава Черчесова успешным. Я бы даже заиграл победу россиян с Ф1 (-1,0). Очень надеюсь, что в этой игре россияне подтвердит реноме команды, которая дома играет все же лучше, чем было во встрече с Бельгией», — сказал Нагучев.
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