Финляндия — Россия: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт, кто победил

Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.
Единственный гол забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.
Финны забили гол ещё на третьей минуте, но взятие ворот было отменено из-за офсайда после вмешательства VAR.
Ставки на победу сборной России принимались с коэффициентом 1.63: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1630 рублей. Ничья оценивалась в 4.26, успех Финляндии — в 7.10.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.71, тотал меньше 1.5 гола — за 2.99. Победа России по итогам первого тайма и всего матча оценивалась в 2.50. «Обе забьют — нет» шёл за 1.65, точный счёт 1:0 в пользу России — за 5.50.
- 16 июня 2021
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