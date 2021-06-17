Италия — Швейцария: обзор матча Евро-2020, кто выиграл 16.06.2021, авторы голов

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Италии встречалась с национальной командой Швейцарии. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой итальянской команды со счётом 3:0.
На 26-й минуте встречи полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли открыл счёт. Результативную передачу отдал форвард Доменико Берарди. На 52-й минуте Локателли оформил дубль и упрочил преимущество итальянской сборной в счёте. Третий гол в концовке встречи забил нападающий Чиро Иммобиле.
Ставки на победу Италии принимались с коэффициентом 1.74: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1740 рублей. Ничья оценивалась в 3.80, победа Швейцарии — в 6.70.
На тотал больше 2.5 гола давали 2.30, на победу Италии с форой (-2.5) — 6.60. «Обе забьют — нет» шёл за 1.83, победа Италии по итогам первого тайма и всего матча — за 2.75. На точный счёт 3:0 в пользу итальянцев предлагали 15.0.
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