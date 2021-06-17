Дания — Бельгия: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Дания — Бельгия.



Ставка: ничья за 3.32.



«Сборная Дании стартовала с поражения от сборной Финляндии, после неприятного инцидента на поле, когда клиническую смерть перенёс игрок команды Кристиан Эриксен.



Много споров идёт о том, нужно ли было продолжать матч в тот день, но футболисты согласились вернуться на поле, узнав, что полузащитник команды в безопасности. Тем не менее «алая гвардия» потерпела поражение в дебютной игре на ЧЕ-2020.



Стоит напомнить, что «11 друзей Ольсена» пробились на турнир со второго места в группе Д квалификации, где ни разу не проиграли, при этом показали лучший результат в линии атаки. Мощно стартовала сборная в отборе на ЧМ-2022, где одержала три сухие победы подряд и вышла на первое место в группе.



Бельгия на сегодня занимает первое место в рейтинге ФИФА, что говорит о многом. Старт на Евро-2020 вышел просто блестящим.



В Санкт-Петербурге «красные дьяволы» не оставили шансов сборной России (3:0). Свой путь на главный турнир Европы подопечные Роберто Мартинеса пробили без единого поражения, причём отгрузили соперникам в среднем по три гола.



Ситуация в группе становится всё более запутанной, и этот матч может сделать её ещё более непредсказуемой.



Лично я вижу в этом матче мирный исход, который устроит, наверное, всех, но всё-таки датчане пока недотягивают до уровня сборной Бельгии. Рискну и сделаю ставку на ничью», — сказал Мостовой.