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Дания — Бельгия: прогноз Ильи Казакова на матч 2-го тура группы B Евро-2020

Дания — Бельгия: прогноз Ильи Казакова на матч 2-го тура группы B Евро-2020
Пётр Кондаков
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Дания — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии за 2.15.

«Говорим о матче Дания — Бельгия. Во-первых, надо брать победу Бельгии. В этом нет сомнений. Бельгийцы размялись на сборной России. Они поняли, как те готовы, а соперник у них более сложный стилистически.

Победа в этом туре гарантирует им спокойную и лёгкую жизнь, а также подготовку к матчам плей-офф без какого-то напряга и нервов в заключительной игре группового этапа.

Я предлагаю поставить на то, что обе команды забьют. Дания должна оформить свой гол, он должен состояться. Не должна датская сборная отыграть 180 минут без забитых мячей. Но уверен, что Бельгия сильнее и победит», — сказал Казаков.

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