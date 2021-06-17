Бразилия — Перу: прогноз Игоря Кытманова на матч Кубка Америки

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч Кубка Америки между Бразилией и Венесуэлой.



Ставка: победа Бразилии и ТБ 2.5 за 1.81.



«Для Бразилии Перу — очень удобный соперник, правда, здесь можно вспомнить и поражение сборной Бразилии на Кубке Америки в 2016 году со счетом 0:1, и проигрыш в товарищеском матче относительно недавно — года два или три назад они уступили, но это исключение из правил.



Сейчас команда Тито находится в отличной форме, уже одержала первую победу на Кубке Америки, в последнее время обыгрывает всех в рамках отборочного цикла на чемпионат мира. Перуанцы там стартовали крайне неудачно, набрав лишь одно очко. Правда, в последнем матче перед стартом Кубка Америки сборная Перу сумела обыграть Эквадор со счетом 2:1. Пропустив, но при этом очень удачно сыграв на контратаках. В этом матче случилась первая победа перуанцев с Лападуло. Очень неплохой нападающий — наполовину итальянец, наполовину перуанец, проводивший свой первый матч. Команда может забить в ворота сборной Бразилии, поймать соперника на контратаках. Понятно, что Бразилия — фаворит предстоящей игры. Бразильцы способны одержать победу в этой встрече. Предлагаю сделать ставку на победу бразильцев плюс тотал больше 2.5 гола», — сказал Кытманов.