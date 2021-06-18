Украина — Македония: результат матча Евро-2020, кто выиграл 18.06.2021, авторы голов

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Украины обыграла Северную Македонию со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния).



На 29–й минуте нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко открыл счёт после подачи углового и скидки на дальнюю штангу. На 34-й минуте форвард Роман Яремчук вышел один на один с вратарём и удвоил преимущество украинцев.



На 56-й минуте Македония получила право на пенальти. К мячу подошёл Эзган Алиоски, первый удар отразил вратарь, но на добивании полузащитник Северной Македонии оказался расторопнее всех. На 84–й минуте пенальти заработала сборная Украины. К мячу подошёл полузащитник Руслан Малиновский, который не смог переиграть вратаря.



Ставки на победу сборной Украины принимались с коэффициентом 1.85: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1850 рублей. Ничья оценивалась в 3.80, успех македонцев — в 5.20.



Тотал больше 2.5 гола шёл за 2.10, обе забьют — за 2.05. На пенальти давали 2.85, на точный счёт 2:1 в пользу Украины — 9.50.