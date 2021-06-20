Швейцария — Турция: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2020 Швейцария — Турция.



Ставка: удаление за 5.25, Швейцария не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.78.

«У турок на турнире неожиданно обнаружились проблемы во всех линиях. Впереди им не хватает напора и цельности, полузащита и проседает, и недостаточно создаёт, ну а оборона просто не получает должной поддержки. За два матча итальянцы с валлийцами нанесли по их воротам 40 (!) ударов. У команды почти не осталось шансов выйти из группы. Последняя надежда на уверенную победу и нужные результаты в других группах.



Швейцарцы тоже разочаровали, но не настолько. Их команда кажется более организованной и опасной. Так что наверняка возможностей у номинальных хозяев здесь будет достаточно, особенно когда турки станут наступать большими силами и им будет удобно применять своё главное оружие — контратаки. Возможно, они не будут очень свежи после очередного перелёта, но в целом в этой наверняка нервной игре не проиграют».