Швейцария — Турция: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2020 Швейцария — Турция.
Ставка: удаление за 5.25, Швейцария не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.78.
«У турок на турнире неожиданно обнаружились проблемы во всех линиях. Впереди им не хватает напора и цельности, полузащита и проседает, и недостаточно создаёт, ну а оборона просто не получает должной поддержки. За два матча итальянцы с валлийцами нанесли по их воротам 40 (!) ударов. У команды почти не осталось шансов выйти из группы. Последняя надежда на уверенную победу и нужные результаты в других группах.
Швейцарцы тоже разочаровали, но не настолько. Их команда кажется более организованной и опасной. Так что наверняка возможностей у номинальных хозяев здесь будет достаточно, особенно когда турки станут наступать большими силами и им будет удобно применять своё главное оружие — контратаки. Возможно, они не будут очень свежи после очередного перелёта, но в целом в этой наверняка нервной игре не проиграют».
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