Хорватия — Чехия: ставка Романа Павлюченко на матч Евро-2020

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Европы Хорватия — Чехия.



Ставка: победа Хорватии за 2.20.



«Сборные Хорватии и Чехии встречаются 18 июня в шотландском Глазго.



Хорваты достойно смотрелись в отборе к чемпионату мира, одолев скромный Кипр со счётом 1:0 и Мальту (3:0). Стартовая встреча с Англией на Евро-2020 не задалась с первых минут. Они пытались завязать игру в центре поля, но пропустили в начале второго тайма, так и не сумев отыграться.



На мой взгляд, «шашечные» имеют прекрасный состав и способны бороться за вторую строчку в квартете. В первой игре они дали бой одному из фаворитов турнира, так что сегодня на бумаге чуть попроще. Жду голов от крепкой сборной.



Чехи перед стартом чемпионата Европы разобрались с неуступчивой Албанией (3:1). В первом туре получилось заработать три очка и получить возможность побороться за плей-офф — со счётом 2:0 переиграна Шотландия на её стадионе, причем один из голов Шик забил с центра поля.



По моему мнению, чешская национальная команда хорошо подготовилась к турниру, но всё-таки дать бой действующему призёру Мундиаля будет крайне сложно, слишком уж опытный противник», — сказал Павлюченко.