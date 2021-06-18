Хорватия — Чехия: ставка Игоря Семшова на матч группового раунда Евро-2020

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов сделал свою ставку на матч Евро-2020 Хорватия — Чехия.
Ставка: ничья за 3.35.
«Небольшое преимущество в этом противостоянии будет у Хорватии. По одной простой причине — проиграв первый матч, футболисты понимают, что этот поединок судьбоносный для них. Если они хотят попасть в следующую стадию чемпионата Европы — необходимо побеждать.
Чехи, наоборот, выиграли в первом туре, но, в то же время они, наверное, захотят решить свой вопрос выхода в плей-офф. Конечно, по мастерству — больше высококлассных футболистов у хорватов. Матч будет напряжённый, несмотря на это, сборная Чехии сделает максимум возможного и будет «грызть землю» для того, чтобы добыть нужные очки и пройти дальше. Поэтому, с одной стороны, хорватам нужна победа, с другой — думаю, будет ничья 1:1. Несмотря на то что превосходство небольшое есть у Хорватии. Каждое очко на вес золота.
Если будет счёт ничейный, у хорватов всё равно останется шанс. Им ни в коем случае нельзя в этом матче проигрывать. А чехи сделают всё возможное, чтобы добиться нужного для себя результата и гарантировать себе практически плей-офф чемпионата Европы. Ставлю на ничью в этом матче», — сказал Семшов.
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