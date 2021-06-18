Англия — Шотландия: прогноз Ильи Казакова на матч группы D Евро-2020 18 июня
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Англия — Шотландия.
Ставка: победа Англии с форой (-2.5) за 3.60.
«Здесь всё просто. Понятно, что англичане в полном порядке. Понятно, что для шотландцев это будет эмоциональный матч.
Я бы поставил на то, что в игре будет показано более пяти жёлтых карточек. Уверен в этой ставке на 9 из 10.
Также я бы заиграл победу Англии с Ф2 (-2.5). Шотландцы очень ограничены игроками, тактикой и всем остальным. Поэтому мне кажется, что британцы победят крупно», — сказал Казаков.
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