Англия — Шотландия: прогноз Ильи Казакова на матч группы D Евро-2020 18 июня

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Англия — Шотландия.



Ставка: победа Англии с форой (-2.5) за 3.60.



«Здесь всё просто. Понятно, что англичане в полном порядке. Понятно, что для шотландцев это будет эмоциональный матч.



Я бы поставил на то, что в игре будет показано более пяти жёлтых карточек. Уверен в этой ставке на 9 из 10.



Также я бы заиграл победу Англии с Ф2 (-2.5). Шотландцы очень ограничены игроками, тактикой и всем остальным. Поэтому мне кажется, что британцы победят крупно», — сказал Казаков.