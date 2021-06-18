Аргентина — Уругвай: прогноз Игоря Кытманова на матч Кубка Америки

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч Кубка Америки Аргентина — Уругвай.
Ставка: ничья и обе забьют за 4.75.
«Это второй матч для аргентинцев на Кубке Америки. Первый они сыграли вничью 1:1 c Чили, где Месси забил со штрафного.
Аргентина неплохо владеет мячом, доходит до штрафной площади и создаёт моменты, но мало забивает. Пока Месси — это главное оружие сборной Аргентины. Отметим также проблемы в игре в обороне.
Что касается Уругвая, то это их первый матч. Можно говорить о том, что команда Оскара Табареса находится в определённом кризисе, но Уругвай может преподнести сюрприз, может дать бой любому сопернику.
Многое в этом матче будет зависеть от полузащиты, а такая звёздная пара форвардов, как Кавани — Суарес просто не может уйти с поля без гола. Думаю, что Уругвай забьёт, а Аргентина не имеет права проигрывать, потому что уже в первом туре потеряла очки. Что касается ничейного результата, то не думаю, что он будет страшным для команды Скалони, учитывая сетку и регламент турнира, где из группы выходят четыре команды.
Мой прогноз — ничья и «обе забьют» с отличным коэффициентом 4.75», — сказал Кытманов.
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