Швейцария — Турция: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Европы по футболу

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Швейцария — Турция.
Ставка: победа Швейцарии за 1.75, Швейцария не забьёт за 2.60.
«Турция — одна из самых слабых команд на этом Евро, если не худшая. У неё отсутствуют игровая дисциплина, слаженные действия в середине поля. Зато у команды есть завышенная эмоциональность. Турки никак не справятся со своими настроениями. У них пока не получается сыграть рассудительно, с холодной головой.
Это шанс для швейцарцев. «Нати» были слабее Италии, как и Турция. Но это были две совершенно разные встречи. У швейцарцев есть качественные игроки для того, чтобы обыграть турков. Ведь в случае победы они откроют себе дорогу в плей-офф. Четыре очка будет более чем достаточно для продолжения борьбы.
Поэтому на 9 из 10 я уверен, что Швейцария выиграет, а Турция не забьёт. Потому что видно, какого уровня игроки атаки у Турции, и заметно, как действует оборона Швейцарии.
Не думаю, что турки предложат такое давление, прессинг и удары. Хотя в обороне против итальянцев они очень долго держались. Даже при счёте 0:1 Швейцария выглядела достойно».
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