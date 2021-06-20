Швейцария — Турция: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Европы по футболу

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Швейцария — Турция.



Ставка: победа Швейцарии за 1.75, Швейцария не забьёт за 2.60.

«Турция — одна из самых слабых команд на этом Евро, если не худшая. У неё отсутствуют игровая дисциплина, слаженные действия в середине поля. Зато у команды есть завышенная эмоциональность. Турки никак не справятся со своими настроениями. У них пока не получается сыграть рассудительно, с холодной головой.



Это шанс для швейцарцев. «Нати» были слабее Италии, как и Турция. Но это были две совершенно разные встречи. У швейцарцев есть качественные игроки для того, чтобы обыграть турков. Ведь в случае победы они откроют себе дорогу в плей-офф. Четыре очка будет более чем достаточно для продолжения борьбы.



Поэтому на 9 из 10 я уверен, что Швейцария выиграет, а Турция не забьёт. Потому что видно, какого уровня игроки атаки у Турции, и заметно, как действует оборона Швейцарии.



Не думаю, что турки предложат такое давление, прессинг и удары. Хотя в обороне против итальянцев они очень долго держались. Даже при счёте 0:1 Швейцария выглядела достойно».