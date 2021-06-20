Швейцария — Турция: где покажут матч Евро-2020, во сколько начало, какой телеканал

20 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Швейцария — Турция. Начало игры — в 19:00 мск.

Матч состоится в Баку (Азербайджан). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу швейцарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех Турции оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.95.



Букмекеры считают, что матч Швейцария — Турция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.